Com emenda de Alan Rick, Hospital do Idoso ganha equipamentos

E nesta segunda-feira, 06, entregou também equipamentos para o Hospital do Idoso, que faz parte da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Foram 20 mesas de cabeceira com suporte para refeição acoplado, 2 cadeiras de rodas adulto e 10 cadeiras de rodas para banho. O hospital recebeu ainda monitores multiparâmetros, otoscópio, aparelhos de ar condicionado, geladeiras, refrigeradores, carros de curativos, laringoscópio e armários que já estão em uso. Os equipamentos e materiais de uso permanente foram adquiridos com emenda do deputado no valor de R$ 162 mil.

“Esses equipamentos vão trazer ainda mais qualidade no atendimento dos nossos pacientes do Hospital do Idoso, principalmente, nas nossas enfermarias nesse momento.” – disse o diretor presidente da Fundhacre.

A chefe do Hospital do Idoso, Sneyla Santos, reiterou a fala do diretor-presidente e agradeceu ao deputado Alan Rick. “Esses equipamentos chegam em uma ótima hora. Agradeço em nome de toda a equipe. Esses equipamentos são de grande valia para o hospital e para a equipe no atendimento e no cuidado integral às pessoas idosas.” – Sneyla Santos, chefe do Hospital do Idoso.

Ainda para a Fundhacre, Alan Rick destinou R$ 240 mil para aquisição de uma máquina unitizadora, equipamento que automatiza o fracionamento da medicação dando mais segurança na administração dos fármacos adquiridos em grande quantidade, R$ 500 mil para material médico hospitalar e R$ 300 mil para fortalecer o serviço de transplante de fígado. Somados aos recursos destinados para o Hospital do Câncer (Unacon) são R$ 2,5 milhões em investimentos.

“Quando nós investimos em saúde nós evitamos a dor das pessoas, a perda de um ente querido. Nós sabemos o quanto a nossa saúde precisa de equipamentos, de recursos, de reformas e essa é mais uma semente que estamos plantando, hoje, aqui.” – completou Alan Rick.