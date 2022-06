Quase 900 micro e pequenas empresas do Acre aderiram a negociação de dívidas

Depois de duas tentativas, policiais de uma guarnição de Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM) prenderam durante um final de semana numa área de alto risco do Conjunto Montanhês, na parte alta da capital, o amazonense Artevaldo Matias da Silva, que tem prisão preventiva decretada pela justiça de Boca do Acre por crime de estupro de vulnerável. Ele já tinha escapado da prisão várias vezes, se passando pelo irmão, que tem ficha limpa e parece muito com ele.

Artevaldo Matias da Silva morava em Boca do Acre, no estado do Amazonas, onde teria abusado sexualmente de uma menor, de 14 anos. Ao perceber que iria ser preso, fugiu para Rio Branco indo morar na casa do irmão, Edvaldo Matias da Silva, no Conjunto Montanhês, região do bairro Tancredo Neves.

Como é muito parecido com o irmão, que nunca foi preso, o espertalhão passou a usar o nome de Edvaldo e quando abordado era liberado. No final de semana, policiais militares descobriram a malandragem e de posse do mandado de prisão preventiva passaram a procurá-lo.

Mesmo preso e já na Delegacia de Flagrantes, ele continuava afirmando ser Edvaldo. Porém, mais tarde desistiu afirmando ser ele mesmo o autor do estupro. Ontem mesmo foi recambiado para Boca do Acre, onde deverá responder pelo seu crime.