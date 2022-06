Pesquisa é momento, o que vale é a urna

DEPOIS do senador Márcio Bittar (União Brasil), sofrer o revés de ver o governador Gladson Cameli anunciar que, o candidato que quer apoiar para o Senado é o deputado federal Alan Rick (União Brasil), é não a sua ex-mulher Márcia Bittar (PL), ele entrou num mutismo de monge budista, se recolheu para um período sabático junto à sua família, em Mato Grosso do Sul, e deixou um enigma no ar, sobre qual será a sua reação. Vai aceitar, passivamente, ver a sua candidata Márcia Bittar (PL) fora da chapa majoritária do governador, na vaga do Senado? Como reação, ele disputará o governo? Apoiará um dos candidatos da oposição ao governo? Recolhido, Bittar tem deixado essas perguntas sem respostas.

Dois pontos, entretanto, já têm respostas: em hipótese alguma abandonará a candidatura da Márcia Bittar (União Brasil) a senadora ao relento; e a segunda é que, dificilmente, se não se sentir representado na chapa majoritária do Senado do governador Gladson Cameli, ele lhe apoiará na reeleição. Bittar é uma pedra importante que ainda não foi mexida na sucessão estadual. Essa vaga do Senado ainda vai suscitar muitos episódios de finais incertos.

VICE NÃO TEM DEBATE

ESSA questão da vaga do Senado no bloco palaciano, deve ainda sofrer muitos debates; mas, no tocante a escolha do nome para vice-governador, acertadamente, o governador Gladson não porá em discussão. Não pode correr o risco de dormir com o inimigo se reeleger-se.

JOGANDO COM OS NÚMEROS

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil) tem jogado com os números favoráveis das pesquisas, para reforçar os argumentos sobre a viabilidade da sua candidatura. Aparece sempre muito bem situado.

NÃO GHOUVE ACORDO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) disse ao BLOG não ter ocorrido nenhum fechamento para apoiar a candidatura da Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS) a deputada federal, e que apenas foi procurado pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, em nome da candidata. Fica o registro.

NOME CONFIRMADO

O NOVO presidente do PL, Edson Bittar, deverá assumir, na próxima semana. Toda a documentação com os nomes da nova chapa, já foram enviados à direção nacional.

FALTA O VICE

A CHAPA da federação dos partidos de esquerda deverá ter Jenilson Leite (PSB) para governador e Jorge Viana (PT), como candidato ao Senado. O vice está indefinido.

LIMA TEM RAZÃO

ESSA briga dentro do PP pela presidência do partido criou um clima de confronto interno, que não é bom para nenhum dos envolvidos, prejudica a sigla, e ninguém ganha. Neste ponto, o vereador N. Lima (PP) tem razão.

A ANÁLISE TEM DE SER JURÍDICA

DA NEGATIVA DO STJ aos recursos do governador Gladson para anular as provas coletadas na Operação Pitlomeu, pela PF, não cabe uma análise política, mas estritamente jurídica. Não houve nenhuma condenação, o mérito não foi julgado. Acatar ou recusar um recurso é do jogo do Direito. O que foi preocupante para os acusados na Operação, entretanto, foi o teor duro do arrazoado da Ministra Relatora Nancy Andrighi, que não só referendou como legais as ações da PF; mantendo todas as acusações, mas foi como uma espécie de antecipação do voto que, ela deve dar quando for julgar o mérito. Até se julgar o mérito não se pode dizer que houve condenação. Mas foi um voto ferino, e seguido por todos os ministros do STJ. Acendeu o sinal vermelho.

NINGUÉM GANHOU O SENADO

A PESQUISA da FIEAC sobre a disputado do Senado e Governo trouxe números bem estranhos. Mas, não brigo com pesquisa. Até por não conhecer o método usado. Mas, se verdadeiros forem os números para o Senado desse instituto de Porto Velho, eles apontam para um quadro que já comentei neste espaço, de que a eleição para o Senado não está decidida. É cedo para festas.

É BOM SEMPRE LEMBRAR

CADA eleição é uma eleição, isso é fato. Quando se diz que nenhuma eleição se ganha por antecipação, é porque existem inúmeros exemplos. Na última eleição para o Senado, até 20 dias antes da votação, as pesquisas apontavam a candidatura do Márcio Bittar, como perdida. Houve um grande arranjo de unidade da oposição, que não havia até então em torno do seu nome, ele reverteu e derrotou o favorito Jorge Viana (PT), e ficou com a segunda vaga. A campanha nem começou.

NÃO FIQUEM PENSANDO

QUEM pensar que a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo não vai para os dois dígitos, está fazendo uma projeção errada. Quando a federação dos partidos de esquerda anunciarem o apoio oficial ao seu nome, ele vai crescer, isso será inevitável.

A ELEIÇÃO SERÁ DURA

TODAS as pesquisas, umas dentro da realidade, outras superfaturadas nos números, mas todas elas trouxeram até aqui o governador Gladson liderando. Não pode ser tido como coincidência ou armação. Que os demais candidatos vão crescer e a eleição deve ir para o segundo turno, isso também me parece muito factível. Eleição se ganha numa campanha. Pesquisa faltando 4 meses para a eleição, não pode ser vista, jamais, como parâmetro final.

DE OLHO NO THOR

O PSB trabalha para convencer o médico Thor Dantas a ser candidato a deputado federal. Não sei se vai aceitar, mas seria sem dúvida um quadro que traria qualidade.

A BATALHA DO PP

A ALA do PP que quer tirar a senadora Mailza Gomes (PP) da presidência do partido, melar a sua candidatura a mais um mandato e degolar o vice-prefeito Tião Bocalom; até aqui não conseguiu o intento. Não vai desistir, e novas frentes da batalha devem acontecer na direção nacional.

NÃO PODE SER PUXADINHO

PARTIDO pequeno que quer crescer, não pode ser puxadinho de partido grande. Neste aspecto, o PSOL age certo em ter as candidaturas próprias para o Senado com o advogado Sanderson Moura, e para o governo; com o professor Nilson Euclides. Até porque, renovar é preciso.

VELHAS CARAS

O PT, por exemplo, deveria ter investido em novos quadros quando esteve por 20 anos no poder, não o fez; e nesta eleição, ele vem com as mesmas velhas caras.

MOVIMENTOU O JURUÁ

O CANDIDATO ao governo, senador Sérgio Petecão (PSD), movimentou o Juruá esta semana, com a apresentação para um bom público do seu Plano de Governo.

ALEGRE COM A ESCOLHA

O SENADOR SÉRGIO Petecão (PSD) se diz “alegre” com a boa repercussão em Cruzeiro do Sul, que diz ter tido o nome do advogado João Tota Filho (PSD), como seu vice.

ESTREITA ESPAÇOS

BEM VOTADO na última eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales (MDB), com a sua candidatura a deputado federal, estreita os espaços dos votos, que até aqui estavam abertos sem uma candidatura do MDB.

APOSTANDO DUPLO

CASO se eleja ao Senado, Jorge Viana (PT) será peça importante na política estadual e nacional, numa vitória do Lula para presidente. Se o Lula ganhar e o JV perder, ainda assim será forte porque pode acabar ministro.

FRASE MARCANTE

“A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade fugaz e enganosa, o julgamento difícil”. Hipócrates.