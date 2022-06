Senadora Mailza é recebida por apoiadores em Rio Branco

Violência, eleição presidencial, saúde, economia, desigualdade e inflação são algumas das principais preocupações dos brasileiros indicadas em um levantamento feito recentemente, entre os dias 28 e 29 de maio de 2022, pela Hibou – empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo.

Para entender a opinião e sentimento do brasileiro sobre estes temas e a retomada das atividades pós-pandemia, o ac24horas fez um resumo da última pesquisa “Atualidades – Brasil”, que buscou a opinião de 2.140 pessoas e que traz dados inéditos a respeito de temas que sempre estão em pauta na opinião pública nacional.

Medo da violência

Atualmente, o Brasil enfrenta altos índices de latrocínios, assaltos a celulares e golpes digitais. Segundo a pesquisa, 62% dos brasileiros temem a violência urbana, como os assaltos e latrocínios. 34% estão atentos aos golpes via PIX, redes sociais e WhatsApp; 29%, aos ladrões disfarçados de entregadores; e apenas 2% não consideram os fatores anteriores como de risco. Ainda relacionado à violência, 33% têm receio ao observarem o aumento dos feminicídios e da violência doméstica; 15%, da violência policial e 13%, os homicídios.

Eleições

De acordo com o levantamento, 48% da população afirma falta de opção de candidatos para votar para Presidente da República. Além disso, 41% têm receio de que aconteça um golpe nessas eleições e 37% estão assustados com falas racistas e machistas externadas por alguns políticos já eleitos. Os últimos acontecimentos globais também são temidos pelos brasileiros. 38% temem que a invasão da Ucrânia e a guerra com a Rússia influencie as eleições no Brasil. E, por fim, 19% têm receio que a urna eletrônica não seja segura.

Inflação

O brasileiro perdeu o poder de compra e tem sofrido impactos tanto da inflação quanto do desemprego. A alta da inflação, por exemplo, assusta mais da metade da população, representada por 51%. O alto índice de desemprego preocupa a 39% e o preço do combustível a 37%. Outros fatores citados foram o custo da cesta básica (27%); a desvalorização do Real (19%); o custo das frutas e verduras (9%); o valor do gás de cozinha (8%).

Covid-19

Ainda entre os pontos de atenção, está a saúde do brasileiro e de que maneira a população está se cuidando. O coronavírus e outras doenças têm sido debatidos e ainda estão entre os tópicos que causam preocupação. Para 47% há uma preocupação na baixa do atendimento do serviço público de saúde; 44% temem o aumento de casos de Covid-19 no Brasil; 42% se preocupam com as pessoas que não tomam vacina; 37% estão atentos ao avanço da varíola pelo mundo; 8%, na volta ao uso de máscara.

Educação

Uma das grandes angústias do país é a educação. De acordo com o estudo “Atualidades – Brasil”, para os brasileiros, a educação sofre nos seguintes pontos: 57% relatam baixa performance do Ensino Fundamental e Médio; 34% evasão educacional no ensino público; 29% qualificação dos profissionais que cuidam de crianças pequenas; 17% falta de creches para crianças pequenas; 15% custo das mensalidades em escolas particulares; 14% dificuldade de entender as novas profissões/oportunidades de trabalho; 13% falta de vagas nas escolas públicas e 3% custo dos cursos de contraturno.

Meio ambiente

Em relação aos recursos naturais, 47% dos brasileiros se preocupam com o desmatamento na Amazônia; 28% com as queimadas pelo Brasil. A falta de cuidado com o meio ambiente em geral é um temor coletivo: 21% se preocupam com a poluição de rios nas cidades; 8% com a poluição das praias. 33% estão temerosos com a diminuição do nível de água nos reservatórios; 30% com a falta de reciclagem do lixo urbano e 23% com o crescimento dos garimpos ilegais.

O futuro

A retomada da economia neste período pós-pandemia não é otimista. Quase metade dos brasileiros não considera que o Brasil está retomando um caminho positivo. Para 48%, o Brasil está se recuperando de forma pior do que outros países desenvolvidos; 19% acreditam que o país tem se recuperado na mesma taxa que outros países desenvolvidos; 16% afirmam que está se recuperando melhor que outros países desenvolvidos. 17% alegaram não ter conhecimento ou preferiram não responder.

Além disso, metade da população observa o Brasil como um país mais apático e isolado no cenário mundial. Ou seja, 50% afirmam que o país está ocupando uma posição menos importante durante o último governo e para 24%, o Brasil ocupa uma posição mais importante durante o último governo. Por outro lado, 15% acreditam que não houve mudança de posição do País durante o último governo. 11% não sabem ou preferiram não responder.

Metodologia

A pesquisa “Atualidades – Brasil” foi desenvolvida pela Hibou por painel de pesquisa com 2.140 pessoas. O levantamento foi feito nos dias 28 a 29 de maio de 2022 e apresenta 2,1% de margem de erro a 95% de intervalo de confiança.