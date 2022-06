Inscrições para o Encceja 2022 terminam neste sábado

Termina neste sábado, 4 de junho, o período de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília), pelo Sistema Encceja. As provas serão aplicadas no dia 28 de agosto, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

O exame é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio.

Os participantes que precisam de atendimento especializado devem solicitar os recursos de acessibilidade no momento da inscrição, com envio de documentação comprobatória. É oferecido atendimento para o participante com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, autismo, discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar ou pessoa com outra condição específica, desde que comprovada a necessidade.

Já o participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente em consonância com sua identidade de gênero pode solicitar tratamento por nome social, no Sistema Encceja, após finalizar a inscrição. O prazo também termina no dia 4 de junho. É necessário anexar documentos comprobatórios, como cópia digitalizada (frente e verso) de um dos documentos de identificação oficial com foto, válido, conforme previsto no edital do exame. O participante deve inserir, também, uma foto atual de rosto inteiro, nítida, individual, colorida, com fundo branco, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, véu, quipá, chapéu, viseira, gorro, entre outros).