Homem que decapitou garota é transferido para presídio no interior do Acre

A prefeitura de Rio Branco quer inovar no combate às queimadas urbanas e rurais nesta época de verão amazônico. Com uma seca que pode se tornar histórica, aumentam as preocupações com o cultural e nocivo hábito de se tocar fogo em entulhos nos quintais para evitar acúmulo de folhas, restos de vegetação e outros tipos de resíduos. A outra preocupação é com o uso do fogo nas propriedades rurais que, além de condenável, pode se tornar um incêndio de grandes proporções.

A Defesa Civil, além das campanhas e fiscalização, inova este ano na tentativa de começar a formar cidadãos mais conscientes do perigo que é o fogo e a fumaça. Para isso, a instituição criou uma cartilha voltada, principalmente, ao público infanto-juvenil.

“Foi uma forma de pensarmos em levar a mensagem da importância de evitar as queimadas e conscientizar a galera mais jovem”, diz a jornalista Katiussi Melo, que é assessora de comunicação da Defesa Civil e criadora da cartilha.

Além da cartilha, o que, com certeza, vai fazer muito sucesso nas escolas com a criançada são os fantoches que foram criados para, de forma lúdica, tratar sobre a questão ambiental.

“Nossa intenção é fazer com que as crianças desde cedo tenham consciência dos perigos que representam as queimadas para o meio ambiente e também para a saúde de todos nós”, diz o Tenente Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

A cartilha e seus fantoches devem iniciar uma série de apresentações por escolas públicas nos próximos dias em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Assista ao vídeo: