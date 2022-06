Previsão aponta sexta-feira ventilada, com temperatura amena e chuvas pontuais

A Direção de Comunicação da Polícia Militar do Acre divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 3, a relação dos matriculados no Curso de Formação de Soldados de mais uma turma de futuros policiais militares. O período de capacitação até que os novos PMs estejam prontos para irem para as ruas é de cerca de 9 meses.

Ao todo, foram matriculados 129 homens e 41 mulheres para o Curso de Formação. O governo também divulgou a lista de quem não cumpriu com as exigências do edital e por isso não foi matriculado.

A relação está a partir da página 2 do Diário Oficial de hoje. VEJA AQUI