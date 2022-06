Polícia cumpre mandado e prende homem com maconha e cocaína no Defesa Civil

Acre e Amazonas mapearam nesta quinta-feira (2) as zonas que viverão, a partir de julho, ações policiais visando a reintegração de posse da terra, patrulhamentos rurais e combate ao crime organizado em áreas rurais na região de divisa entre os dois Estados.

Localidades em Boca do Acre, Caquetá , Porto Acre, Plácido de Castro, Capixaba, Tarauacá, Feijó, Envira, Eirunepé, e Região do Juruá estão no radar da Operação Hórus e outras ações de segurança pública nas próximas semanas.

“Essas operações irão cumprir reintegração de posse, patrulhamentos rurais e combate ao crime organizado em áreas rurais e fronteiriças dessas regiões. A operação Hórus, com as unidades especializadas das polícias do Acre e do Amazonas, será direcionada para apoiar essas ações de combate à criminalidade”, confirmou o Coronel Ulysses, diretor da Secretaria de Segurança Pública do Acre, que definiu as ações junto com representantes do Gabinete de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas e Operacional do Arco Norte da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça em reunião na cidade de Manaus.