Moisés diz a opositores: “carapanãs que encheram e voaram”

O ex-secretário-adjunto de educação e presidente do Partido Solidariedade, Moisés Diniz, usou as redes sociais para rechaçar a decisão da corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu negar os recursos impetrados pelos advogados do governador Gladson Cameli (Progressistas), que visavam pedir a anulação do inquérito da Operação Ptolomeu – deflagrada em dezembro do ano passado.

Segundo o ex-parlamentar e aliado declarado de Gladson, os magistrados não julgaram o mérito da investigação realizada pela Polícia Federal, mas sim, recursos. “Gladson, estamos com você! Vamos vencer, apesar de quem usa gasolina nos bebedouros do palácio e na mídia e de quem só quer arrancar pedaços, sem olhar para o projeto maior. O STJ não julgou mérito nenhum, apenas um recurso sobre procedimentos judiciais”, declarou.

Diniz aproveitou para atacar – mesmo que de forma indireta, os adversários de Cameli no pleito eleitoral que se aproxima. Na sua opinião, boa parte dos concorrentes, já usufruíram da máquina pública antes de abandonar a base do governo. “Vamos vencer, apesar das ”carapanãs que encheram e voaram”, ressaltou Moisés que acredita em triunfo de Cameli em outubro apesar dos recentes desgastes.

O dirigente do Solidariedade ainda destacou que os adversários do chefe do executivo acreano são fracos e, já planejam união em um hipotético segundo turno. “Eles não são tão fortes como dizem, senão, já teriam decidido quem são os candidatos deles ou não estariam já discutindo união de segundo turno. Vamos vencer, com o povo e a proteção de Deus”, comentou.

Com um discurso pacificador, Moisés pediu aos aliados de Gladson que não expulsem quem quer fazer parte da base governista. “Só precisamos parar quem fica expulsando quem quer ficar”, encerrou.