Lula chama Bolsonaro de ‘vagal da República’ por média de 3,6 horas trabalhadas por dia

A primeira etapa da 14° edição do Circuito Junino, organizada em parceria com a prefeitura de Rio Branco e a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), será realizada entre os dias 10 a 12 de junho.

O início da competição acontecerá no estacionamento do Via Verde Shopping, com shows de bandas locais, concurso da realeza, e apresentações das quadrilhas juninas.

A segunda etapa e o final do circuito ocorrem na Praça da Revolução e Quadrilhódromo, respectivamente, durante os dias 17 a 26 de junho.

O coordenador de artes da FGB, Leandro Souza, falou sobre a sensação da volta dos festejos.

“É uma alegria muito grande, principalmente depois de uma pandemia, a gente voltar com o circuito junino do município onde temos o apoio da prefeitura. Vemos no rosto do quadrilheiro esta satisfação, esta esperança de levar felicidade ao povo”, explica.

Confira a programação.

– Primeira etapa:

Via Verde Shopping

10 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h – Concurso realeza

20h30 – C.L na Roça

21h30 – Amor Junino

11 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Assanhados na Roça

20h30 – Matutos na Roça

21h30 – Malucos na Roça

12 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Explode Coração

20h30 – Junina Pega-Pega

21h30 – Sassaricando na Roça

-Segunda etapa:

Praça da Revolução

17 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Apresentação Especial

20h30 – Assanhados na Roça

21h30 – Matutos na Roça

18 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Amor Junino

20h30 – C.L na Roça

212h30 – Sassaricando na Roça

19 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Junina Pega-Pega

20h30 – Malucos na Roça

21h30 – Explode Coração

Quadrilhódromo

24 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Explode Coração

20h30 – Matutos na Roça

21h30 – Amor Junino

25 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – C.L na Roça

20h30 – Malucos na Roça

21h30 – Sassaricando na Roça

26 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h – Assanhados na Roça

20h – Junina Pega-Pega

21h – Apuração e Premiação das Campeãs