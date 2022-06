Homem baleado no Ouricuri é bandido perigoso e foragido

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Manoel Lima da Silva, se posicionou nesta quinta-feira, 2, acerca do XVI Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores – deliberações e orientações políticas – realizado no último final de semana e confirmou que o ex-governador e ex-senador Jorge Viana deverá disputar a única vaga ao Senado da República no pleito eleitoral deste ano.

Sobre a candidatura ao governo, após quase 24 anos, o partido não deverá lançar candidatura própria ao comando do Palácio Rio Branco em 2022, com isso, aumentam as possibilidades da sigla apoiar a provável candidatura do deputado estadual e pré-candidato ao governo, Jenilson Leite, do PSB.

“A Executiva Estadual do PT informa que inicia essa semana um amplo processo de diálogo com os partidos que compõem a Federação e o arco de aliança nacional (PT, PC do B, PV, PSB e Solidariedade) para debater estratégias com vistas ao fortalecimento do bloco de esquerda que pretende enfrentar o facismo e apresentar alternativas para a retomada política e econômica no Acre e no Brasil”, declarou Lima.

O dirigente destacou ainda que o partido deverá buscar eleger cerca de 5 deputados estaduais e 2 federais, além de garantir apoio a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República.

“Acerca do processo eleitoral que se avizinha, o PT reitera seu compromisso com o povo do Acre e do Brasil, neste sentido, reafirma total empenho com as candidaturas majoritárias do ex-presidente Lula e de Jorge Viana, nossas maiores lideranças políticas. O Congresso aponta, neste momento, para uma candidatura de Jorge Viana ao Senado da República. O encontro do PT também deliberou como prioridade nesse processo, eleger de quatro a cinco deputados estaduais e dois deputados federais nessa aliança”, garantiu.