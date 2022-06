Copa Regional Norte de Taekwondo será realizada este fim de semana em Rio Branco

A capital acreana sedia neste fim de semana, 5 e 6, a Copa Regional Norte de Taekwondo, no Sesc Bosque e contará com a participação de atletas nas faixas coloridas, nas classes Infantil, Sub-21 e Máster, valendo pontos para o ranking nacional da modalidade.

Organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), a iniciativa é uma das competições mais importantes da temporada e contará com atletas do Acre, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas.

O evento acontece pela primeira vez no Estado acreano, mais de 80 inscrições foram realizadas. A copa Regional é uma seletiva para o Grand Slam, maior competição nacional, que define os atletas para a seleção brasileira de Taekwondo.

A Feteac é a única representante do esporte olímpico no Acre. Em parceria com a CBTKD, em 2015, apoiaram a atleta Liriel Dara, de apenas 13 anos, que chegou a competir no Campeonato Mundial da Coreia do Sul. No mesmo ano, a acreana participou dos jogos Panamericano no México.

“O esporte é um resgate na vida de vários jovens do nosso Estado, é uma luz no fim do túnel. Temos vários projetos na região, na Cidade do Povo, baixada da Sobral, Vila do V e em outros bairros, é uma chance de melhorias para essas pessoas”, disse o diretor de eventos da Feteac, Jeferson Linhares.