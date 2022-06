Vídeo mostra acidente de moto no centro de Rio Branco

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), reuniu a imprensa que atua na região na região da fronteira, nesta terça-feira (31), para se manifestar publicamente sobre uma série de acusações que recebeu do ex-procurador jurídico do município, o advogado Pedro Diego Costa de Amorim. Ela estava acompanhada de seu irmão, Tadeu Hassem, também citado nas denúncias.

A recente investida do ex-servidor efetivo da prefeitura de Brasiléia contra a gestora aconteceu nesta segunda-feira (30) no programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta de Rio Branco. Ele afirmou ter sido demitido do cargo que ocupava por meio de uma “brecha” encontrada pela prefeita em razão de ele não concordar com as práticas ilegais que vinham ocorrendo na gestão municipal.

Quando ainda estava no cargo de procurador jurídico do município, em 2018, o ex-procurador ajuizou na 1ª Vara Federal Cível uma ação civil pública que citava e ex-prefeita Leila Galvão, a sua sucessora, Fernanda Hassem, e o atual vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, que à época dos fatos alegados era presidente da Câmara de Vereadores.

A denúncia em questão se relacionava com supostas irregularidades no desconto das contribuições sociais recolhidas dos servidores ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não repassadas à Previdência. O caso teria ocorrido na gestão de Leila Galvão, e Fernanda, sua sucessora, de acordo com as denúncias do ex-procurador, teria prevaricado.

Nesta segunda-feira, no programa apresentado pelo jornalista Itaan Arruda, Pedro Diego fez novas acusações contra a prefeita, como irregularidades no recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), manutenção em folha de pagamento de comissionados que estudam na Bolívia e pagamento de gratificações indevidas ao atual procurador jurídico do município.

Na conversa com os jornalistas, a prefeita Fernanda Hassem afirmou que Pedro Diego falta com a verdade e que diante do que chamou de “calúnias” disse que acionará a Justiça por seus direitos. De acordo com ela, as acusações feitas pelo ex-procurador estão à frente de interesses políticos contrários ao seu mandato e contra à pré-candidatura a deputado estadual de seu irmão, Tadeu Hassem.

“Esse cidadão tem problemas pessoais e clínicos e temos o atestado médico aqui (mostrando a cópia). Fez ataques e acusações ao Ministério Público do Acre, sendo necessário o órgão se manifestar através de um dos seus representantes e até trocou socos com um ex-prefeito que esteve à frente do cargo interinamente”, afirmou a prefeita.

A respeito da alegação de Pedro Diego de que foi demitido por represália da prefeita por ele não corroborar com supostos atos ilegais da gestão municipal, Fernanda Hassem disse que a exoneração do ex-procurador se deu após processo administrativo disciplinar que comprovou que a investidura dele no cargo ocorreu de maneira irregular.

Ao ac24horas, Fernanda Hassem reafirmou que as acusações feitas pelo ex-procurador têm motivação política e disse, sem citar nomes, que sabe quem está por trás do “ataque político coordenado” que vem sofrendo desde que o irmão foi anunciado como pré-candidato a uma vaga na Aleac. Ainda segundo ela, essa é uma das motivações para as acusações que vem recebendo.