Sentença confirma proibição de limitação de atendimentos a autistas por planos de saúde

O motorista de aplicativo Tales Delfino Ferreira, preso na tarde de segunda-feira (30) no estacionamento de um supermercado no bairro de São Francisco com quatro quilos de cocaína foi liberado na tarde de ontem durante audiência de custódia no Fórum Criminal na cidade da justiça.

Em decisão contrária à manifestação do Ministério Público, que representou pela prisão preventiva do motorista, a juíza Andréia Brito determinou a soltura de Delfino, que será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Na tarde do último sábado (28), integrantes de uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) faziam um patrulhamento no bairro de São Francisco, quando foram avisados por funcionários de um supermercado que um homem suspeito em um carro vermelho estava no estacionamento em tempo excessivo e que poderia estar tramando algum crime, inclusive um assalto.

Os policiais militares fecharam o cerco e em uma breve revista no veículo acabaram encontrando quatro barras pesando 4 quilos de cocaína. Ele confessou que estava no local para fazer uma entrega, omitindo nomes de pessoas. Levado para a Delegacia de Flagrantes, foi autuado por tráfico de drogas e recolhido ao xadrez.

No final da tarde de ontem, foi levado para a audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco, na Cidade da Justiça. O Ministério Público, através do promotor Tales Trani, representou pela prisão preventiva do suspeito sob a alegação que a quantidade de droga apreendida era grande e pelos males que o entorpecente causa à sociedade.

No final, a juíza Andréia Brito entendeu que o jovem suspeito merecia uma chance e optou por mantê-lo monitorado eletronicamente.