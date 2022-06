Mirla Miranda deixa cargo de porta-voz do governo para possível candidatura à Câmara Federal

Rômulo Grandidier foi exonerado do cargo de chefe de departamento que ocupava na Casa Civil. De acordo com a publicação no Diário Oficial desta quarta-feira, 1, a saída foi uma decisão do próprio Grandidier.

Rômulo Grandidier, contador de Cruzeiro do Sul, entrou no governo Gladson Cameli em agosto de 2020 como Secretário Estadual de Fazenda. Já em novembro de 2021, foi promovido a Secretário da Casa Civil. Respeitado no governo e homem de confiança do governador, passou a ser apontado como um dos possíveis candidatos à vice na chapa de Gladson à reeleição. Inclusive, só deixou o cargo de Secretário da Casa Civil por conta do prazo exigido pela legislação eleitoral para que os ordenadores de despesas que serão candidatos se afastem de suas funções no setor público.

Grandidier foi nomeado então como chefe de departamento, que não é ordenador de despesas e chegou a anunciar que seria o coordenador geral da Expoacre e da ExpoJuruá que voltam a ser realizadas este ano. Neste caso, mesmo se for escolhido como candidato a vice, como o atual cargo não ordena despesas, o afastamento só deveria ocorrer no início de julho, faltando três meses para as eleições. O governo, nem Grandidier justificaram o pedido de demissão.