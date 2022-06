FHC diz que almoçaria com Bolsonaro, mas que prefere não ser convidado

O governador Gladson Cameli cumprirá agenda, entre os dias 4 e 8 de junho, em Genebra, na Suíça, para a apresentação do projeto Empregar, que visa a geração de empregos e estabelece um regime especial de tributação para os empregadores que estejam no Acre.

A iniciativa possui diversas vantagens que deverão ser um atrativo para empresários que desejam montar os seus negócios no estado. O convite para a participação do regente, foi feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio).

Cameli irá participar de vários encontros com empresários de diversos países que têm interesse em investir na região Amazônica. A comitiva que irá para a cidade suíça, será coordenada pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros, o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, e o Superintendente do Sebrae/Acre, Marcos Lameira.

De acordo com a programação, o governador também irá comparecer na 110º Conferência Internacional da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que iniciou dia 27 de maio e finaliza dia 11 de junho. A convenção reúne representantes de 187 países, e tem como pauta principal o fomento da economia social e solidaria.

“Desde que assumi o governo tenho como meta principal incentivar a geração de emprego e renda no Acre. Em Genebra, teremos a oportunidade dialogar com empresários e especialistas sobre investimentos para aumentarmos as oportunidades de novos negócios no nosso estado com o consequente aumento de empregos para a nossa população”, declarou Gladson.

Por causa da agenda, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, assume o governo até a quinta-feira, 2. Já o desembargador Roberto Barros, que responderá como presidente do Tribunal nestes dois dias, também assumirá o governo em exercício no período de 3 a 11 de maio.