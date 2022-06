Apresentação propõe resgate ao choro Acreano na Usina de Arte João Donato

A convivência na Câmara Municipal de Xapuri não é a mais harmoniosa desde o começo da atual legislatura, quando os vereadores do PSB se uniram aos do extinto Democratas numa articulação que deixou fora da Mesa Diretora os representantes do PT e do MDB. Nos últimos meses, porém, a tensão no parlamento-mirim tem aumentado e resultado em atritos.

O último aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira (31), quando os trabalhos foram encerrados pela metade após um apagão elétrico e a Mesa Diretora decidir pela não continuidade da sessão mesmo com o retorno da energia. A situação gerou uma intensa discussão entre a vereadora Alarice Botelho (PT) e o presidente da Casa, Eriberto Mota (PSB).

A vereadora petista alegou que a decisão de encerrar a sessão pela metade a prejudicou, pois impediu que ela respondesse a ataques que recebeu de Eriberto e do vereador Alcemir Teodózio (União Brasil) após ela fazer questionamentos a respeito de o presidente ter levado assessores a uma agenda no ICMBio, em Rio Branco, e não convidar os demais vereadores.

“O fato é que depois de uma queda de energia e as câmeras serem desligadas, o presidente veio para cima de mim por conta dos meus questionamentos. Chegamos a discutir bastante lá dentro e todos viram que eu tinha razão. Após isso, ele decidiu encerrar a sessão que ainda estava na metade, deixando a gente sem chance de resposta aos ataques dele e do vereador Alcemir”, disse.

Procurado, o vereador Eriberto Mota disse que a decisão de não dar continuidade na sessão foi decidida pela Mesa Diretora depois de consultar os demais vereadores por conta da demora para o retorno da internet após a falta de energia. A respeito da ida com assessores ao ICMBio, se tratou de uma decisão da Mesa, que é soberana para tomar tal decisão.

Eriberto negou que houve ataques dele à vereadora, que, segundo ele, “se faz de vítima”, pois sequer chegou a usar a tribuna antes da sessão ser encerrada. Para ele, Alarice Botelho faz “tempestade em copo d’água”, uma vez que não havia matérias importantes a serem apreciadas naquela noite e que até mesmo outro vereador do PT, José Maria Miranda, concordou com a interrupção.

“O importante é que não havia projeto para ser votado e ninguém foi prejudicado com o encerramento da sessão. Quando ela diz que foi atacada, está se fazendo de vítima, pois foi ela quem fez ataques. Eu nem fui à tribuna. Ela está equivocada, só está cobrando da Câmara. Está cobrando muito do Legislativo e esqueceu do Executivo”, concluiu Mota.

Alarice Botelho foi a única mulher a se eleger vereadora em Xapuri nas últimas eleições. Ela tem relatado dificuldades para expor suas posições dentro da Câmara dominada por maioria masculina em um total de nove cadeiras. Em um episódio, ela denunciou ter sido interrompida irregularmente durante um pronunciamento em sessão ordinária sem que a Mesa Diretora se manifestasse.