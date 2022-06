Acreanos podem acessar emissão da nova CNH a partir desta quarta-feira

A Rodovia AC-380, batizada recentemente de Estrada Antônio Carlos Miranda, mais conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri, teve retomados nesta semana os serviços cujo objeto é a pavimentação asfáltica dos 17,5 quilômetros da via que liga a cidade à BR-317.

As obras são de responsabilidade do Consórcio Laranjeira, vencedor da licitação, sob o acompanhamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). Estão sendo executados, nessa fase, serviços de limpeza, terraplanagem e pavimentação, no intuito de garantir a conservação da via.

“Estamos vendo a retomada dos trabalhos na estrada seguindo com os serviços iniciais e avançando com a implantação de bueiros ao longo da via”, enfatizou o engenheiro responsável, Willyams Moraes.

Foram destinados para a obra R$ 25 milhões por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A pavimentação da via é um sonho de muitas décadas de produtores e moradores da região. Além da importância para o setor produtivo, ela será mais uma alternativa de acesso à cidade.

“É uma obra que tem garantido o pão de cada dia para quem mais precisa e o retorno dos trabalhos nessa estrada demonstram o comprometimento do governador Gladson Cameli com as famílias e é também mais um compromisso do senador Márcio Bittar, que destinou R$ 25 milhões por meio de emenda parlamentar para o retorno das obras”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com a estatal Agência de Notícias do Acre, nesta etapa inicial, o Consórcio Laranjeira se dedica à execução dos serviços de pavimentação com regularização do subleito, execução de sub-base e implantação de bueiros de concreto nas entradas das propriedades no local.