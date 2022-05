Ufac registra maior número de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior

O Tribunal de Justiça do Acre divulgou nesta terça-feira, 31, o edital para a inscrição de advogados comporem cargos no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), como membro efetivo da Classe de jurista.

A iniciativa solicita que os candidatos sejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), estejam no exercício da advocacia, possuir dez anos consecutivos ou não de prática profissional, e assinar o modelo do Formulário constante do Anexo da publicação. A submissão será realizada até o dia 22 de junho.

É preciso ainda apresentar a documentação indicada no certame, via “peticionamento intermediário” eletrônico, no Sistema SAJ\SG. A vaga foi aberta em decorrência do término do primeiro biênio do advogado Hilário de Castro Melo Júnior, que ocorrerá em 15 de outubro.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com os representantes do TJAC, no telefone (68) 3302-0321, nos horários das 7h às 14h, fuso horário do Acre.

Link de acesso para o formulário de inscrição:

https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2022/05/Edital-03_2022_TRE.pdf