Lula abre 14 pontos sobre Bolsonaro, diz pesquisa FSB/BTG

A mais nova pesquisa eleitoral FSB/BTG para a presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (30), apontou o ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT) com 46% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

Realizada entre os dias 27 e 29 de maio, a pesquisa mostra um crescimento de Lula de 5 pontos percentuais em relação ao último levantamento feito pelo FSB/BTG, ampliando sua vantagem para 14%. Já Bolsonaro manteve a mesma porcentagem.

Confira como ficou o cenário para o primeiro turno:

1 – Lula 46%

2 – Bolsonaro 32%

3 – Ciro 9%

4 – Tebet 2%

5 – Janones – 1%

Demais não pontuaram

Cenário para o segundo turno

O pré-candidato do PT venceria também num eventual segundo turno com Bolsonaro, com 54% das intenções de voto, contra 35% do atual presidente. Em relação a última pesquisa, Lula conquistou dois pontos percentuais, enquanto que Bolsonaro perdeu os mesmos 2%.

O Instituto FSB ouviu 2 mil eleitores pelo telefone. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03196/2022.