Mulher é assassinada em Mâncio Lima a três dias de completar 33 anos

O deputado Neném Almeida (Podemos), que passou a semana em Cruzeiro do Sul e municípios próximos do Vale do Juruá, foi homenageado pela Associação Atlética Banco do Brasil de Cruzeiro do Sul/AC (AABB/CZS) nesta sexta-feira (27).

O presidente da AABB no município, e também vereador, Elter Nóbrega, destacou a importante participação do parlamentar na estruturação do clube. “O deputado Neném Almeida teve um papel de grande relevância nesse momento que as AABBs do nosso estado estão vivendo. Como vice-presidente da Associação de Rio Branco organizou a instituição e firmou grandes parcerias, o resultado foi a possibilidade de investimentos no campus e com isso o aumento de associados. Com a ajuda do deputado, nós conseguimos implantar a mesma boa gestão aqui na AABB de Cruzeiro do Sul. A homenagem ao Nenem Almeida é um pequeno reconhecimento do grande legado que ele tem deixado em nosso estado”, comentou Nóbrega.

A Associação Atlética Banco do Brasil, mais conhecida como AABB, é um clube social, recreativo e esportivo inicialmente dos funcionários correntistas do Banco do Brasil. No Estado do Acre tem campos nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, e permite a associação de qualquer interessado. “É gratificante ver a estruturação do maior clube do Estado do Acre. A AABB de Cruzeiro vai beneficiar cerca de 300 pessoas por dia, entre elas mais de 100 crianças, será oferecido, brinquedoteca, reforço escolar, prática de esportes, refeitório com merendas, cultura e entretenimento. Fiquei muito surpreso com a iniciativa da diretoria do Cruzeiro. Agradeço pelo título de sócio benemérito e reafirmo que continuaremos fazendo um bom trabalho para atender a comunidade, sempre juntos”, declarou Neném Almeida.