Mais de 6 mil atendimentos são realizados em ação social da Defensoria Pública e parceiros

A 13ª Edição do Projeto Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você, realizada nesta sexta-feira, 27, em parceria com diversas instituições, promoveu mais de 6 mil atendimentos à comunidade do Ramal Benfica, em Rio Branco.

A ação social realizada simultaneamente na Escola Leôncio de Carvalho e Escola Municipal Benfica, foi promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), através do Núcleo da Cidadania, e contou com o apoio de 23 parceiros para a realização do evento que levou dignidade e cidadania por meio dos serviços oferecidos.

A dona de casa, Patrícia Reis contou que viu no projeto a oportunidade de resolução de vários problemas. “Logo que eu fiquei sabendo desse atendimento já vi que era a hora de vir aproveitar, já fui ao dentista, vacinei minhas filhas, agora vou fazer o CPF e ir ali no CRAS”, disse.

“Em todas as edições fazemos uma grande festa, esse projeto é motivo de muita alegria para todos nós, pois quando o idealizamos nosso objetivo era justamente esse, trazer os serviços até à comunidade, aproximar o cidadão da Defensoria Pública e com a parceria de diversas instituições promover também outros serviços essenciais”, destacou o coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Araújo.

O professor Juscelino Dantas, que deu apoio logístico na ação, destacou a gratidão de participar do evento e parabenizou as instituições que promoveram os serviços para população. “As pessoas ainda são muito carentes desses serviços aqui dentro da comunidade, hoje muitas estão sendo beneficiadas, muitas estão sendo alcançadas, por isso nós professores também nos disponibilizamos para ajudar”, frisou.

Foram oferecidos para comunidade os serviços de: atendimento jurídico cível e criminal, atendimento médico com clínicos gerais, pediatra, dentista, atendimento psicológico, fisioterapêutico, fonoaudiológico, vacinação, testagem rápida, expedição de CPF, emissão da segunda via da certidão de nascimento e casamento, cadastramento no Auxílio Brasil, palestra sobre educação empreendedora e financeira, corte de cabelo e massagem, orientação sobre os cuidados com a saúde bucal, orientações e informações sobre a violência contra a pessoa idosa, roda de conversa para vítimas de violência contra a mulher, palestra de primeiros socorros e exposição de materiais do Corpo de Bombeiros e atividades lúdicas com as crianças.

A ação contou com o apoio e parceria do Governo do Estado do Acre, prefeitura de Rio Branco e diversas empresas privadas.