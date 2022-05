Queda de árvore sobre barco deixa dois mortos e um ferido no Antimary

Uma tragédia envolvendo uma embarcação tirou a vida da jovem Ayla Dutra Fernandes, de 21 anos, e do seu marido, José Fernando Silva de Souza, e ainda deixou um idoso identificado como Wilson, de 65 anos, ferido.

O acidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 26, no Rio Antymari, no km 52 da BR-364, na divisa dos municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre.

De acordo com informações de uma das vítimas, Wilson, ele conduzia um barco no rio Antymari, juntamente com o casal para pescar na região, quando inesperadamente ocorreu uma forte chuva e uma árvore caiu em cima do barco.

Com o impacto, Fernando e Ayla foram atingidos e ficaram embaixo da árvore. Já Wilson sofreu uma fratura na perna e mesmo ferido conseguiu retirar Ayla de debaixo dos galhos da árvore. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu arrastar Ayla por vários quilômetros até conseguir ajuda com uma pessoa que passava no local.

Moradores da região colocaram Wilson e Ayla em uma caminhonete e os encaminharam até às margens da BR-364, no Km 52. Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, mas quando os paramédicos chegaram para prestar os primeiros atendimentos, nada puderam fazer por Ayla que já se encontrava sem vida.

Foi prestado socorro a Wilson, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O corpo de Ayla foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavérico.

Um guarnição do Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira esteve no local, fizeram busca na região na tentativa de encontrar o corpo de Fernando, porém sem êxito.

Os militares voltarão nas primeiras horas desta sexta-feira, 27, com mergulhadores para tentar resgatar o corpo de Fernando.