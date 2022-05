Produtores de Acrelândia prometem resistir se governo retirar maquinário de ramal

Maquinários do governo do Acre, em parceria com a prefeitura de Acrelândia, estão realizando serviços de melhoria no ramal Eletrônica I, já quase na divisa com estado de Rondônia. Ocorre que nem tudo é felicidade para os moradores que estão há quatro anos sem verem um serviço de melhoria no ramal. A comunidade recebeu a notícia nesta quinta-feira, 26, de que os equipamentos serão retirados do local antes do término do serviço.

O prometido pela prefeitura à comunidade é a de que seriam feitos melhoramentos em cerca de 30 quilômetros de ramal. A informação da retirada das máquinas foi dada pelo vice-prefeito de Acrelândia, Graia Caetano, que esteve no ramal acompanhado de dois vereadores.

Representantes da comunidade prometem resistir se o Deracre chegar ao local para retirar as máquinas antes da conclusão dos serviços. “Faz quatro anos que este ramal não recebe melhorias, graças a Deus a prefeitura começou executar este serviço aqui, aí vão querer tirar as máquinas antes de terminar as obras: Eles não vem tirar nada aqui, pois a comunidade irá se juntar e terá resistência”, diz o morador Elismar Marques.

O ac24horas entrou em contato com o Deracre que se comprometeu em enviar uma resposta sobre a possibilidade de retirar as máquinas do ramal. Assim que a nota for enviada, será publicada.