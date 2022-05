Pressão em Brasília para tirar comando do PP de Mailza aumenta, mas não tem desfecho

Apesar do governador Gladson Cameli reiterar diversas vezes durante esta semana que ele deverá ser presidente do Diretório Estadual do Progressista no Acre no lugar da senadora Mailza Gomes, a situação oficialmente ainda não teve um desfecho esperado pelo Palácio Rio Branco. Emissários do governador, liderados por Alysson Bestenee, Livio Veras e o deputado estadual José Bestene tentaram de todas as formas retornar ao Acre nesta sexta-feira, 27, com a formação do novo diretório do PP debaixo do braço, mas não conseguiram.

Em sucessivas reuniões com o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), presidente nacional do Progressista, o trio Progressista teria ouvido que um novo encontro deverá ser marcado para a próxima semana. Na oportunidade, o grupo da senador Mailza Gomes deverá participar da reunião para se chegar a um consenso, que parece, por enquanto, bem distante. A maioria dos membros Progressistas que têm mandato eletivo são favoráveis a saída de Mailza do comando do Sigla, mas enfrentam reações brutas do prefeito Tião Bocalom, que é o principal entusiasta da reeleição da senadora.

Recentemente, o governador Gladson Cameli afirmou que Mailza deverá presidente de honra do partido, mas oficialmente a direção nacional do PP não se manifestou sobre o assunto. Nos bastidores, a informação que circula é que Ciro Nogueira teria prometido para ela que ela continuaria no comando do partido, mas que o chefe da Casa Civil teria prometido a mesma coisa para o governador do Acre.

Tudo indica que na próxima semana esse assunto poderá ter um ponto final e alguém será enganado. Não se sabe se o grupo de Gladson ou o de Mailza.