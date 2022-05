“Mazinho saiu de Sena e foi na Assembleia para me afrontar”, diz Gerlen Diniz

O deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas) esteve no início da tarde desta quinta-feira, 26, no programa Gazeta Entrevista. O assunto, claro, foi o “barraco” protagonizado pelo parlamentar e pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim na sessão da última quarta-feira.

Perguntado porque, mesmo sabendo que com a presença do prefeito, repetiu as acusações da tribuna feitas no dia anterior, Gerlen disse que Mazinho foi até o parlamento para afrontá-lo. “Esse cidadão saiu de Sena Madureira para me afrontar na Assembleia. Se eu não repito as denúncias, ele ia me chamar de covarde”, disse o deputado.

Gerlen não escondeu a insatisfação com o deputado Antônio Pedro (União Brasil) que presidia a sessão no momento da confusão. “Cometeu o erro de não mandar retirar o prefeito do local. Eu estava no meu trabalho, exercendo a minha função de servidor público e foi desacatado, agredido com palavras de baixo calão. Foi uma vergonha, um parlamentar sendo agredido dentro do parlamento. O deputado que presidia a sessão não cumpriu com o Regimento Interno da Aleac”, disse Gerlen.

O deputado contou como aconteceu o rompimento com o Mazinho Serafim, já que os dois já foram aliados. “Ele foi eleito prefeito com a minha ajuda. O compromisso era o de me apoiar na eleição para deputado. O pagamento foi ele lançar a esposa para disputar a eleição”, disse.

Gerlen contou que esteve na manhã desta quinta-feira, 26, em uma Delegacia de Polícia onde registrou uma notícia crime contra Mazinho Serafim.

O prefeito de Sena Madureira continua internado no Hospital Santa Juliana após passar por um cateterismo. Mazinho se sentiu mal logo após a discussão com Gerlen e precisou passar pelo procedimento.