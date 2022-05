Deputados convidam ministro para explicar suposto acordo para internet na Amazônia

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) promove nesta sexta-feira, 27, a edição do projeto ‘Defensoria ao Seu Lado, Cidadania Mais Perto de Você’, que será realizada nas Escola Leôncio de Carvalho e Escola Municipal Benfica, localizadas na Rodovia-AC 40, Ramal Benfica, em Rio Branco.

Durante a iniciativa serão oferecidos, além dos serviços jurídicos da DPE/AC, a expedição de CPF, segunda via da certidão de nascimento e casamento, cadastramento no Auxílio Brasil, educação empreendedora e financeira, corte de cabelo e massagem.

A população também poderá participar de atendimento em saúde, com médicos clínicos gerais, dentista, aplicação de vacina, testes rápidos, de glicemia, PCCU, fonoaudiólogo, fisioterapia e psicológicos.

“Nosso grande objetivo com o projeto é levar cidadania e dignidade aquelas pessoas que mais precisam, por isso juntamos nossos serviços com as demais instituições e realizamos essa grande ação social para atender a comunidade”, disse o coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Araújo.

Para a realização do evento, a DPE/AC conta com a parceria do governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Prefeitura de Rio Branco, Ministério Público do Acre (MPAC), Sebrae e Centro Universitário Uninorte, 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Liga Acadêmica de Odontopediatria do Acre- Laoped, Associação Brasileira de Odontologia- ABO Brasil, Associação Brasileira de Odontopediatria- Aboped e Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO/AC).