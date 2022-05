Venezuelanos detidos no Acre com mais de 4 kg de cocaína líquida

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) publicou na última segunda-feira, 23, o edital do processo seletivo para a seleção de estagiários de 22 cursos superiores, para atender as necessidades do Governo do Estado, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

As inscrições serão realizadas Exclusivamente na Web, partir das 00h do dia 25 de maio, até as 23h59 do dia 10 de junho. Para participar é preciso enviar no e-mail [email protected], a seguinte documentação:

Curriculum Vitae; Ficha de Inscrição (anexo I); Cópia RG e CPF; Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino; histórico escolar que conste as notas/menções referente o 2º semestre de 2021; Cópia de Comprovante de Endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda.

A iniciativa será realizada por meio do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, CST em Gestão Pública, CST em Processos Gerenciais, CST Gestão de Recursos Humanos, CST em Rede de Computadores, Comunicação Social, Gestão da Tecnologia da Informação, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Com carga horária semanal de 20 ou 30 horas, e diária de 4 ou 6 horas, os estudantes receberão auxílio-bolsa de R$ 400,00 a R$ 600,00. A média global das notas obtida será critério de classificação para ingressar no estágio. Estar frequentando efetivamente o curso, não estar cursando o último período e ter idade mínima de 16, fazem partes dos requisitos específicos exigidos para a seleção.