Vídeo: Acusado de homicídio se entrega à polícia ao lado de pastor no Acre: “tive uma recaída”

O município de Mâncio Lima, o mais ocidental do Brasil, vai completar 45 anos de emancipação política no próximo dia 30. A programação que começa nesta quarta-feira, 25, inclui inaugurações nas áreas esportiva, de infraestrutura, social e de educação, além de rodeio, escolha da rainha e shows.

O prefeito Isaac Lima cita que além de inaugurar importantes obras, o aniversário será uma oportunidade dos moradores e das famílias voltarem a se encontrar depois de dois anos de atividades presenciais suspensas por causa da pandemia de Covid-19.

“Será um grande reencontro da população de Mâncio Lima que sempre teve o hábito de participar das atividades do aniversário do município e teremos entretenimento e diversão. Com apoio do governo do estado estamos avançando em todas as áreas e vamos inaugurar essa semana quadras, escola e garantir equipamentos e ações que melhoram a qualidade de vida da população de Mâncio Lima”, destaca Isaac Lima.

As obras e serviços executados e em execução com recursos próprios e em parceria com o governo do estado já garantem mudança no cenário do município para receber os visitantes. A pavimentação das vias da cidade começou pela rua Francisco Alves Ferreira.

“A parceria da prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado tem rendido bons frutos e ações para o desenvolvimento do município. Foram firmados vários convênios na área da Produção e outros, e Gladson e Isaac têm mantido constantes reuniões de trabalho e vamos seguir avançando”, diz o secretário especial da prefeitura, Danilo Chagas

Inaugurações durante a semana de aniversário

Na quarta-feira, 25, às 9h, o prefeito Isaac Lima vai inaugurar o Centro de Multiuso Hildegardes Araújo Rodrigues, no bairro São Vidal. Às 16h será inaugurado o Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade dos Gerinos, no Ramal do Feijão Insosso.

Na quinta-feira, 26, às 15h, será a vez da inauguração da quadra poliesportiva Benício Alcântara de Souza, na Comunidade dos Virgíneos, e às 17h haverá Sessão Solene em comemoração aos 45 anos da cidade na Câmara de Vereadores

Sexta-feira, 27, será inaugurado, às 9h, o ginásio coberto Odilon Andrade Dias, no bairro Guarani. Às 20h haverá a abertura do Rodeio e às 22h00 a escolha da Rainha e Princesas do Rodeio, na Arena do Bairro São Francisco

No sábado, 28, às 08h, Isaac Lima entrega a quadra poliesportiva Adailton Vieira de Vasconcelos, na comunidade Belo Monte, e às 10h entrega a reforma e ampliação da escola municipal rural Braulino Vieira de Alencar aos moradores da comunidade Pentecostes.

Domingo, 29, às 06h30 começa a concentração da XVII Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, em frente ao Teatro Márcia Alencar. No local também haverá corrida de cavalo, show do cantor Bruno Barros e Banda, prova de tambor e som automotivo. Às 21h terá início a última noite de rodeio.

Na segunda-feira, 30, às 06h30, terá início a corrida pedestre Governador Edmundo Pinto, masculina e feminina, na Estrada dos Virgíneos com chegada no mercado Hermecílio Barreto de Lima, no Bairro São Francisco.

Às 08h serão entregues kits de segurança para o segmento turístico e do Plano Estadual de Turismo. Às 09h haverá o amistoso de futebol master entre as equipes de Mâncio Lima e Porto Walter, no campo de futebol do Bairro São Francisco.

Às 16h00 será a vez do Desfile Cívico e Militar: secretarias municipais, escolas municipais e estaduais, 61 BIS, Polícia Militar e outros, na praça São Sebastião. Às 20h30 haverá o pré-show com o grupo de dança Tucumã, os cantores Aderban Silva, Klysman Barros, Geinisson Rocha e Bruno Barros e Banda. E à meia-noite entra no palco a banda nacional Companhia do Calypso, que cantará até às 2 horas da manhã.