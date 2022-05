Sine oferece 85 vagas de emprego nesta terça-feira, em Rio Branco

O Humaitá foi duramente castigado na noite desta segunda-feira, 23, em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em Macapá, o Tourão de Porto Acre vencia a partida contra o Trem até os 39 minutos do segundo quando levou a virada.

Após um primeiro tempo bem equilibrado, Aldair marcou logo no início da segunda etapa o gol do Humaitá. O time acreano resistiu a pressão do time amapaense até os 39 minutos quando o zagueiro Gilmar empatou a partida. Já nos acréscimos, aos 47, Gilmar de novo apareceu para marcar o gol da virada do Trem.

Com a derrota, o Humaitá se complica na tabela de classificação e fica seis pontos distante do G-4.

Veja a classificação do Grupo 1

Amazonas – 14

Rio Branco – 11

Porto Velho – 11

São Raimundo (AM) – 10

São Raimundo (RR) – 8

Trem (AP) – 5

Humaitá – 4

Náutico (RR) – 2

Foto: Rosivaldo Nascimento