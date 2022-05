Encceja 2022: começam hoje (24) as inscrições para o exame

Direcionado para estudantes que não concluíram o ensino fundamental e médio em idade apropriada, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 está com inscrições abertas a partir de hoje (24) até o dia 4 de junho. Os interessados podem se inscrever através da Página do Encceja.

As provas têm o objetivo de aferir as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos para medir se estão aptos ou não para obter o certificado de conclusão. Para se inscrever, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 28 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal, é possível saber os municípios de aplicação através do link. Na edição deste ano, não haverá necessidade de justificativa de ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.

De acordo com o Inep, a medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de Covid-19 que envolveu a realização da última edição. Apesar disso, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência.

O exame terá quatro provas com 30 questões cada uma, além de uma redação. As provas terão quatro horas de duração no turno da manhã, das 9h às 13h (provas I e II); e cinco horas no turno da tarde (provas III e IV), aplicadas das 15h30 às 20h30. Lembrando que quem já foi aprovado em alguma delas só precisará fazer as demais. Para o ensino fundamental serão:

Prova I: 30 questões de Ciências Naturais;

Prova II: 30 questões de Matemática;

Prova III: 30 questões de Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;

Prova IV: 30 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já para quem tenta o nível médio a prova terá:

Prova I: 30 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Química, Física e Biologia;

Prova II: 30 questões de Matemática e suas Tecnologias;

Prova III: 30 questões de Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;

Prova IV: 30 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

E para os estudantes que desejam se preparar para as avaliações, no site do Ministério da Educação (MEC) é possível encontrar materiais de estudos, provas, gabaritos e resultados das últimas edições. Além disso, diversos conteúdos podem ser encontrados na internet, como no site do Educa Mais Brasil, que tem diversas abas com materiais e conteúdos gratuitos que ajudam estudantes na hora dos estudos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil