Defensoria lança projeto Rhuamm, que protege crianças e adolescentes vítimas de violência

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) apresentou projeto de lei que visa criar cadastro de reserva no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) de outubro de 2021.

Segundo o parlamentar, a criação do cadastro de reserva vai garantir novas vagas ao candidatos aprovados no concurso que não foram classificados no quantitativo exigido no edital, mas que se classificaram em outras fases do certame.

”Nosso objetivo é garantir às pessoas que foram aprovadas em garantir suas vagas quando o Estado decidir contratar novos servidores para o ISE sem a necessidade de se fazer outro concurso”, explicava Gonzaga.

O parlamentar explica ainda que o ISE necessita de novas contratações e ao usar o cadastro de reserva o Estado vai economizar gastos com a contratação de nova empresa para organizar novo concurso. Além disso, há candidatos aprovados no certamente que está em andamento aptos a assumirem as vagas.