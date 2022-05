Acre terá R$ 14,3 milhões para investir na Segurança Pública

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu converter um procedimento preparatório em um inquérito civil com objetivo de apurar uma série de irregularidades cometidas no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. O decreto foi publicado na edição do Diário Eletrônico de segunda-feira, 23.

Segundo o promotor de justiça, Rodrigo Fontoura de Carvalho, um dos procedimentos trata de uma suposta omissão da Câmara Municipal de Epitaciolândia quanto ao julgamento das contas do ex-prefeito do município de Epitaciolândia, à época, André Luiz Pereira Hassem.

Já o segundo Inquérito, deverá apurar suposto descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, em decorrência do aumento de despesa com pessoal na Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, no exercício de 2016.

“Compulsando o feito, verifica-se que o prazo de tramitação já está esgotado, sem possibilidade de nova prorrogação. No entanto, restam diligências imprescindíveis a serem realizadas, para subsidiar a tomada de decisão do Parquet, motivo pelo qual promove-se a conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil”, diz trecho do despacho.