Professores da Ufac suspendem deflagração de greve, mas continuam com a mobilização

O litro do óleo diesel comum em Cruzeiro do Sul, principal centro comercial do Vale do Juruá, é 5,73% maior que em Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul o combustível é comercializado a R$ 8,30 o litro enquanto que em Rio Branco, R$ 7,85/l.

São os valores máximos praticados em cada região, segundo o boletim semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os dados são referentes ao período de 15 a 21 de maio.

Já o diesel S10 é ainda mais caro: R$ 8,39 o litro em Cruzeiro do Sul e R$ 7,96 na capital mas a diferença percentual acaba sendo menor entre uma e outra região.

O nome de cada tipo de diesel já sugere uma diferença entre eles: o Diesel Comum, ou S500, possui 500 partes de enxofre por milhão, enquanto o S10 contém apenas 10 partes por milhão. Como já foi dito, ambos os tipos possuem 10% de Biodiesel em sua composição.

Apesar de todas as medidas adotadas pelos governos federal e estadual, os os preços dos combustíveis, especialmente os do diesel, não param de subir no País todo. Com a diferença cada vez mais acentuada, o diesel vendido no Acre aparece com frequência entre os mais caros do Brasil.

Em março, segundo o levantamento da consultoria Ticket Log, o diesel S10 registrou alta de quase 15% no Acre -e segue em elevação.