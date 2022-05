Atualização de dados da safra de grãos no Acre será divulgada em 8 de junho

A Escola de Música do Acre (Emac) realiza nesta segunda-feira, 23, no auditório da Emac, o sorteio das 640 novas vagas entre os 1.689 inscritos. Após o sorteio, o resultado será divulgado nas mídias sociais da Emac, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), e no site da Agência de Notícias do Acre. O início das aulas na Escola de Música do Acre está previsto para o dia 13 de junho.

Os cursos ofertados pela unidade de ensino são; musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, ukulelê, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete) e teoria vocal.

Para efetivar uma prática pedagógica consciente e eficiente, os docentes realizaram nesse final de semana mais uma etapa do planejamento estratégico para o início dos cursos de formação inicial.

“Após dois anos sem promover os cursos, devido às restrições do período pandêmico, a Emac retoma suas atividades atendendo 640 novos alunos. Por isso, o envolvimento de todos os professores está sendo fundamental para termos as condições de atender as demandas dos estudantes, e assim, promover um ensino musical de qualidade”, destaca o coordenador da Escola de Música, maestro Afonso Portela.