Piracema de mandi no Rio Juruá atrai grande número de pescadores

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, comemorou a conclusão, neste sábado, 21, da instalação de mais 6 pontos de internet do Wi-fi Brasil nas escolas da zona rural e urbana do município.

Os novos pontos contemplam as escolas das comunidades Reforma, Campo Santana, Segundo Distrito, Fazenda São Geraldo e Foz do Natal, que semana passada comemorou a entrega da nova escola. Além disso, a Escola Manoel Correia de Paiva, na zona urbana foi contemplada com o programa.

A expectativa do prefeito é que no fim do ano pelo menos 80% das escolas rurais estejam conectadas com a internet. Ele relata que em uma viagem na zona rural, que lhe marcou, foi quando perguntou as crianças da Foz do Natal o que eles gostariam de ter da prefeitura e ouviu como resposta que queriam internet.

“Não existe sentimento melhor do que usar a política como instrumento de transformação social, de ver que as ações mudam e transformam a vida das pessoas. A partir de hoje essas comunidades estão conectadas com o mundo”, afirmou o gestor

O programa Wi-Fi Brasil tem como objetivo levar conexão à internet via satélite, banda larga, gratuita, ilimitada e de alta velocidade, de forma a ampliar a inclusão digital e a conectividade em todo o país.