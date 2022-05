Inscrições para o Enem 2022 terminam neste sábado

As inscrições no Enem 2022, terminam neste sábado, 21, as 23h59 no horário de Brasília e as 21h59 no horário do Acre. O prazo é o mesmo para a solicitação de atendimento especializado, feito no momento do cadastro do candidato.

As provas, tanto para a versão impressa quanto para a digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de bolsas de estudos em faculdades privadas (Prouni), Financiamento Estudantil do Governo (Fies) e vagas em faculdades públicas (Sisu).

A taxa exigida, para quem não conseguiu a isenção, que já encerrou, deverá ser paga até 27 de maio, no valor de R$ 85. A novidade este ano, é que a cobrança também poderá ser quitada no cartão de crédito e Pix, além do boleto tradicional. Só após o pagamento que é confirmado a participação no exame.

O candidato deve ainda escolher se prefere a versão impressa ou digital do Enem e informar se deseja responder as questões de inglês ou de espanhol na prova de língua estrangeira.

Para aqueles que desejam ser reconhecido socialmente pela sua identidade de gênero, devem identificar o nome cadastrado na Receita Federal no momento da inscrição, mas precisam ainda confirmar na Página do Participante entre os dias 21 a 28 de junho. Quem não possui o cadastro na Receita, o Inep orienta que seja feito a solicitação de tratamento a partir do dia 23 até 28 de junho.

Para fazer a inscrição no Enem 2022, é necessário ter um cadastro no gov.br, criado com o CPF e uma senha. Após logado no sistema, será necessário fazer a inscrição no Inep, preenchendo os dados solicitados, como data de nascimento, sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade, cidade e estado onde nasceu, documentos de identificação (RG e CPF) e CEP do lugar onde mora.

Com duração de cinco horas e 30 minutos, a prova no dia 13 de novembro, terá 45 questões de linguagens (português e língua estrangeira), 45 questões de ciências humanas e uma redação. Já no dia 20 de novembro, serão cinco horas, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. A publicação do resultado do exame, ainda não foi confirmado pelo Governo Federal.