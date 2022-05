Gladson Cameli: “Alan Rick será meu candidato ao Senado”

O QUE ESTE BLOG já tinha dado em primeira mão esta semana, de que não estava no foco da senadora Mailza Gomes (PP), desistir de disputar o Senado, mas sim manter a sua candidatura, recebeu a confirmação na noite de ontem (20) pelo vice-presidente do PP, prefeito Tião Bocalom, ao afirmar em entrevista ao ac24horas que, a candidatura da Mailza não tem volta, por ter o apoio dos prefeitos da sigla e da direção nacional do partido. Este cenário bate de frente com o anúncio feito ontem pelo governador Gladson Cameli ao ac24horas, de que a senadora Mailza Gomes (PP) estava fora do páreo e que a vaga de candidato a senador da sua chapa seria indicada pelo senador Márcio Bittar (União Brasil).

O episódio mostra o clima de conflagração que existe hoje no PP, completamente dividido entre os querem expurgar a senadora Mailza Gomes (PP) para beneficiar a indicação da Márcia Bittar (PL), pelo senador Márcio Bittar (União Brasil); e os que defendem o direito da Mailza de buscar um novo mandato. O PP virou hoje uma central de intrigas por conta da indicação do candidato ao Senado do Gladson Cameli, onde os egos inflamados se engalfinham, e sem ter conseguido formar uma chapa dos sonhos para a Câmara Federal, que ficou mediana para o tamanho de um partido que se encontra no poder.

NÃO PRECISA DE OPOSIÇÃO

COM os assessores que tem no seu círculo palaciano mais fechado, envoltos em intrigas sórdidas para queimar companheiros na briga por espaços, o governador Gladson não precisa nem de oposição, pois, querelas internas detonam mais um governo que os opositores.

INFERNO ASTRAL

A BRIGA entre esses grupos deixou de ser meras discordâncias, mas baixou para os ataques chulos, pessoais, que ferem a honra, mais próprios para o linguajar dos botecos. Longe de um grupo queimar o outro, só prejudica o Gladson, porque lhe tira a paz de governar. E, o que mais um governador precisa é de paz. Ou o Gladson exerce a autoridade, ou a zorra continua.

DISCUTINDO O QUE NÃO EXISTE

O SAUDOSO ex-governador Jorge Kalume já dizia que, na política acreana não se faz previsão além de 24 horas, porque o futuro só a Deus pertence. E, o que se vê é um debate açodado, inócuo, sobre quem será o candidato a governador do grupo palaciano em 2026, quando nem ganharam a eleição de 2022. É o carro adiante dos bois.

CONFESSO QUE NUNCA VI

OLHE QUE tenho décadas no jornalismo político, mas nunca vi um cenário com tantas intrigas em uma sucessão estadual, como na sucessão do Gladson Cameli. Quem manda, impõe, é quem está no poder, e o Gladson não aprendeu essa simples lição. Por isso, a confusão toda.

CAMPANHA NAS BASES

O CANDIDATO a deputado estadual pelo PP, Cesário Braga, tem feito uma campanha baseada na escola antiga do ex-deputado Nilson Mourão e da ex-senadora Marina Silva, de firmar a candidatura nas bases partidárias tradicionais. E, ele conhece a velha guarda um por um.

APOIO DOS CACIQUES

O DEPUTADO federal Alan Rick (União Brasil) garantiu ontem ao BLOG já ter o aval da direção nacional do União Brasil para ser o candidato a senador pela sigla, com base de estar pontuando na cabeça em todas as pesquisas realizadas. Quer integrar a chapa do Gladson.

VAI PARA A JUSTIÇA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) vai mesmo buscar o seu direito de disputar a reeleição na justiça. A direção do PSDB fechou questão em não lhe dar legenda.

COMENDO PELAS BEIRADAS

MINGAU quente se come pelas beiradas, é o que o ex-senador Jorge Viana (PT), está fazendo, com reuniões nos municípios. Enquanto os candidatos do poder se esgoelam, ele vende o peixe da sua candidatura ao Senado.

NÃO TEM RECUO

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) me disse ontem não ter proposta que faça o partido se juntar com o governador Gladson, porque o parido vai comas candidaturas da Mara ao governo e Jéssica a senadora.

FESTA SEM GRAÇA

O PDT anunciou ontem numa festa que o partido apoiará o Gladson Cameli á reeleição. Festa sem graça. Novidade seria o PDT apoiar o a candidatura do Jenilson Leite (PSB) ao governo. É o que bisei aqui neste espaço, que o PDT fazia firula e caminharia com o Gladson. Ora, pois!

COMO VAI FICAR?

O DEPUTADO ROBERTO DUARTE (REPUBLICANOS) continua batendo forte no governador Gladson. Mas seu partido apoiará o governador. Como ficará o Roberto nessa história, ele que é candidato a deputado federal.

POUCO CASO

O CANDIDATO a deputado federal pelo REPUBLICANOS, Israel Milani, não está nem um pouco preocupado com sanções, vai acompanhar a mãe e candidata ao Senado, Vanda Milani, que estará na chapa o senador Petecão (PSD).

SEM ALTERNATIVA

O PT vai mesmo se engajar na candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo, não tem alternativa, já que o Jorge Viana (PT) disputará o Senado.

NÃO PREPARARAM QUADROS

O QUE acontece é que o PT passou 20 anos no poder no estado, e não formou quadros novos para disputas majoritárias. Fora o JV, o único que poderia disputar o governo é o Marcus Alexandre, mas ele será candidato a deputado estadual.

QUEM FALA A VERDADE?

O GRUPO do Gladson fala que ele tem o aval da direção nacional para tirar a candidatura ao Senado da Mailza Gomes. O grupo da Mailza diz ter aval da direção nacional para ela continuar candidata. Quem fala a verdade?

ANCÔRA FORTE

NÃO tirem de tempo a candidatura a deputada federal da Meire Serafim (União Brasil). Foi a deputada estadual mais votada da última eleição, e é ancorada no bom trabalho que faz o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.

OUTRA QUE ESTÁ NA BRIGA

CONVERSANDO ontem com amigos de Cruzeiro do Sul que conhecem a realidade política do município, foi me dito que uma das candidaturas mais bem posicionadas na região para deputada federal, é a da Keiliane Cordeiro, esposa do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

BEM MAIS FRACA

COM o ex-prefeito Raimundo Angelim fora do jogo, a chapa de deputado federal da federação que engloba o PT-PCdoB-PV, ficou bem mais fraca, com tendência de fazer apenas um para a Câmara Federal.

BATEU O PESSIMISMO

A IMPRESSÃO que passa é que o presidente Bolsonaro deu a eleição como perdida, ou não estaria se insurgindo novamente contra as urnas eletrônicas, pelas quais se elegeu. Parece seguir a mesma batida do TRUMP.

FRASE MARCANTE

“Em política, até a raiva é combinada”. Frase do saudoso ex-deputado federal, Ulysses Guimarães.