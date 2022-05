Ladrão é preso quando tentava vender o que havia furtado para a própria vítima

Um homem cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil, que atende pela alcunha de “Meiota”, foi preso nesta sexta-feira (20) ao se apresentar em companhia de seus advogados para prestar depoimento ao delegado Marcos Cabral, na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele já tinha prisão preventiva decretada pelo assassinado do tatuador Vicente Bonaparte Mendes, o “Yacuza”, de 32 anos, em fevereiro último, quando da festa de aniversário da vítima no bairro Boa Vista.

No dia 24 de fevereiro deste ano, Vicente “Yakuza” estava completando 32 anos, motivo pelo qual promoveu uma grande festa em sua casa, na Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, e convidou vários amigos. Por volta de 2h30min do dia seguinte, ele foi chamado do lado de fora e ao chegar na área foi alvejado pelo menos duas vezes pelo vizinho conhecido pela alcunha de “Meiota”. Sem ser atingido correu para dentro de casa, sendo seguido e morto com três tiros.

A equipe de Pronto-Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local da ocorrência e no dia seguinte foram iniciadas as investigações. De posse de provas, o delegado representou pela prisão preventiva do acusado e obteve parecer favorável.

“Meiota”, que estava escondido na zona rural, se apresentou na especializada para prestar depoimento e acabou preso, sendo imediatamente recolhido ao presídio, onde irá aguardar preso ao pronunciamento da Justiça.