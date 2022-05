Avanço da varíola dos macacos no mundo preocupa infectologista: “pandemiceno”

O senador Sérgio Petecão, pré-candidato ao governo do Acre e presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD), está preparando um grande encontro para apresentação da chapa majoritária, que concorrerá nas eleições de 2022.

O evento, programado para o próximo sábado, 21, tem previsão para receber 2 mil pessoas e contará com a presença do presidente da executiva nacional, Gilberto Kassab, além de caravanas da militância de todas as regionais do estado.

Além da apresentação dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais, representando o vale do Juruá, o partido apresentará o advogado cruzeirense João Tota como pré-candidato a vice-governador e, ainda, Dra. Vanda Milani como pré-candidata a senadora.

Já nesta sexta-feira, 20, serão apresentados os eixos para elaboração do plano de governo. Além disso, será lançada a plataforma para que pessoas de todas as regiões do estado e representantes de diversos segmentos possam deixar sua contribuição.