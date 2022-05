Um saco de gatos, o PP deixa Gladson de mãos amarradas

NA POLÍTICA, as decisões que possam causar alguma conturbação devem ser tomadas de imediato, porque caso contrário vira uma bola de neve e acirra os ânimos dos que têm interesses em comum. É o caso da escolha do nome do vice na chapa do governador Gladson Cameli (PP), que tem gerado uma série de confusões.

Chegou a hora do governador exercer a sua autoridade, e anunciar o nome do seu vice. A escolha tem de ser pessoal, sem ingerência, sem conversar com partidos. Se aceitar ingerência e ganhar ficará refém de quem indicou o vice. Anuncia o nome e acaba a confusão. E não haverá nenhum tipo de reação dos aliados, porque estes têm cargos em profusão no governo e não vão jogar o leite das crianças pela janela. É hora de tirar o bode da sala.

TOTA É O VICE

DECIDIDO. O vice na chapa do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo será o advogado do Juruá, João Tota Filho. O PSD é o primeiro dos grandes partidos a ter chapa majoritária completa, com Petecão para governador; João Tota de vice, e Vanda Milani ao Senado.

PLANO DE GOVERNO

NO PRÓXIMO DIA 20, o senador Sérgio Petecão (PSD) estará apresentando o seu Plano de Governo, em uma solenidade prevista para a Tenda Amarela de reuniões.

BREQUE NA LEGENDA

NÃO É para o candidato a deputado federal Israel Milani (REPUBLICANOS) ficar tranquilo. Há um movimento forte no grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil), para lhe negar registro de candidatura. Isso vai dar pano para as mangas.

PEDRA CANTADA

QUANDO coloquei no espaço que queria ver se a candidatura ao governo da turma do agronegócio era para valer, é porque não acreditava que o empresário Jorge Moura levasse avante. Dito e feito, vai pular fora.

NÃO É O MÉRITO

O JULGAMENTO previsto para amanhã no STJ diz respeito apenas aos recursos da defesa do governador Gladson para anular as provas do inquérito. Se anular não deixará de ser uma grande vitória; se o inquérito prosseguir será uma bandeira da oposição durante toda a campanha.

PROPOSTA RECUSADA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) rejeitou a proposta do dirigente do PSDB, Osmir Lima, para ser candidato a deputado federal. Disse que vai para a reeleição.

VAI ACABAR NA JUSTIÇA

COMO o PSDB não quer lhe dar legenda para ser candidato a deputado federal, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) vai levar o caso para a justiça, para garantir o seu direito de postular a reeleição. O assunto é polêmico.

NÃO FOI PROTAGONISTA

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) teve que assistir o governador Gladson ser protagonista na solenidade de aniversário de Assis Brasil, que é governado pelo prefeito petista Jerry Correia. É o preço da perda do poder.

FATO PRESENCIADO

OUVI ontem de um candidato a deputado estadual que, está impressionado com a aceitação da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP), no eleitorado evangélico.

CANDIDATO A FEDERAL

O EX-PREFEITO de Feijó, Juarez Leitão, é um dos candidatos a deputado federal na chapa do PSD.

VOTO DESCOLADO

O ELEITOR acreano não vota colado nas candidaturas presidenciais. O voto por estas bandas é na empatia que o candidato conseguir com o eleitorado. Basta cair na graça do povão. O voto no Lula ou Bolsonaro é isolado.

REFÉM DA MICHELLE

O PDT está refém da vereadora Michelle Melo. Se ela não for candidata a deputada federal, dificilmente, o partido elegerá alguém para a Câmara Federal. São os números.

BEM POSICIONADAS

DAS ATUAIS deputadas, a Maria Antonia (PP) e a Antonia Sales (MDB), só não retornarão para a ALEAC se ocorrer um desastre eleitoral. E, a deputada Meire Serafim (União Brasil), disputa com chance uma vaga na Câmara Federal.

PEDRA DO DESGASTE

O FATO do prefeito Tião Bocalom se recusar a recuperar as 600 ruas do programa Ruas do Povo, executado pelo governo, hoje deterioradas, é a pedra principal da sua impopularidade registrada nas pesquisas. Os moradores não querem saber se há uma judicialização, querem as ruas sem buracos, com esgoto, asfaltadas e cobram de quem se encontra como prefeito, no caso o Bocalom.

DELÍRIO FEBRIL

O PT vive o delírio febril do governador Gladson ser afastado do cargo, e o Jorge Viana ser candidato a governador. Terão que se contentar com o JV ao Senado.

DESFECHO NATURAL

O PURGATÓRIO a que o candidato Jenilson Leite (PSB) é submetido pelo PT, só vai findar quando o Jorge Viana (PT), anunciar a sua candidatura para senador, em Junho.

COM SIMONE

O MDB do estado vai com a senadora Simone Tebet (MDB) para presidente. A afirmação é do deputado federal Flaviano Melo (MDB).

DISPUTA FRONTAL

A tendência é a federação dos partidos de esquerda eleger um deputado federal. A disputa frontal pela vaga deve se dar entre os deputados federais Léo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (PCdoB).

PROJETO PARA O ACRE

CANDIDATO ao Senado Fernando Zamora (PSC) disse ontem ao BLOG que, caso se confirme a desistência do Jorge Moura de disputar o governo, o grupo político que sustenta essas candidaturas vai se reunir para deliberação de um novo nome ao governo. “Nosso projeto é para o Acre e não para pessoas”, afirmou Zamora.

FRASE MARCANTE

“Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz”. Dalai Lama.