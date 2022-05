“Daqui a pouco vão dizer que a Jonhliane estava errada por estar na frente do Ícaro”, diz advogada

A um dia do início do julgamento do “Caso Jonhliane”, marcado para começar nesta terça-feira (17), mais alguns detalhes da ação penal vêm ao conhecimento público por meio de informações do depoimento prestado por um dos acusados, Ícaro José da Silva Pinto, ainda em março do ano passado, às quais o ac24horas teve acesso.

Em um vídeo obtido pela reportagem, Ícaro responde a uma pergunta da advogada Helane Christina sobre o momento em que ele avistou o carro do outro acusado, Alan Araújo de Lima, antes do acidente. Ele diz que em nenhum momento avistou o carro de Alan e que também não o viu na festa em que estava, assim como o veículo.

“Na verdade, eu não avistei o carro do Alan em momento nenhum. Eu soube, na hora da batida, porque estava na minha frente, eu ia ultrapassar, tinha mais dois ou era três carros na minha frente, eu não sabia nem que era um fusca, inclusive eu não vi nem o carro dele na festa. Não vi Alan”, ele afirmou.

Em seguida, a advogada de defesa de Alan afirma que Ícaro fez um pedido de desculpas em uma audiência anterior e pergunta se ele pode reforçar isso para que fique gravado. Ele responde positivamente e diz que se desculpou tanto com a família de Jonhliane quanto com Alan, a quem ele isentou de qualquer responsabilidade no acidente.

“Em relação ao meu pedido de desculpas, eu fiz à família da Jonhliane e fiz também ao Alan, porque, querendo ou não, eu me sinto culpado por ele estar aqui, porque eu tive a responsabilidade. Infelizmente, eu ocasionei um acidente, mas o Alan não teve culpa de nada, absolutamente nada, apenas estava na hora errada no lugar errado”, acrescentou.

Ícaro e Alan foram pronunciados pela Justiça no dia 12 de maio do ano passado, em decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco. Pela sentença de pronúncia, Ícaro responderá por homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Já Alan, será julgado apenas pela morte da jovem.

O Ministério Público acusa os dois motoristas de estarem disputando um “racha” na avenida Antônio da Rocha Viana quando Ícaro, que dirigia uma BMW a mais de 150 km/h, segundo a perícia, atingiu a motocicleta na qual a vítima, que tinha 30 anos na época do acidente, se dirigia ao seu trabalho, no supermercado Araújo do Segundo Distrito.

O julgamento está marcado para começar às 8h desta terça-feira (17) e deverá ser encerrado apenas no dia seguinte, em razão da grande quantidade de testemunhas. O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Alesson Braz, limitou o número de vagas para que o júri possa ser acompanhado pelos familiares dos réus e da vítima, além da imprensa e comunidade.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou que para se ter acesso ao julgamento será necessário credenciamento, tanto para familiares da vítima e dos acusados quanto para a imprensa e o público em geral. Serão disponibilizadas quatro cadeiras para os familiares dos réus; quatro para os familiares da vítima; quatro para a imprensa e 31 vagas para o público em geral.

O julgamento também poderá ser acompanhado de maneira virtual por meio da plataforma Google Meet. Para isso, é necessário realizar cadastramento por meio do WhatsApp (68) 9.9235-8362. O prazo para esse procedimento ser feito se encerra nesta segunda-feira ao meio-dia, tanto para quem pretende acompanhar a sessão do júri presencialmente quanto on-line.

A defesa dos acusados é composta pelos advogados Luiz Carlos da Silva Neto e Geovane Veras Pessoa (Ícaro) e Helane Christina da Rocha Silva, Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Júnior, Edilene da Silva Ad-Víncula e Janaína Marszaleck (Alan). A acusação será sustentada pelo promotor de justiça Efrain Henrique Mendoza Mendivil Filho, que terá assistentes indicados pela família da vítima.

Assista ao vídeo: