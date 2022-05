Polícia de Cruzeiro do Sul procura homem que fez vendedora refém em assalto

Apesar de já ter sido identificado, as policiais civil e militar de Cruzeiro do Sul não tinha conseguido localizar e prender o autor de um assalto registrado na última segunda-feira (16) na capital do Juruá.

Em pleno dia, ele teria invadido uma loja da zona central da cidade, onde rendeu uma funcionária que estava sozinha, a trancou em um depósito e agiu à vontade. As imagens das câmeras de monitoramento mostram quando o criminoso enche uma sacola com roupas e perfumes, fugindo em seguida.

De acordo com o tenente-coronel Edvan da Silva Rogério, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta de meio-dia. O assaltante se aproveitou da hora do almoço, quando apenas uma funcionária estava na loja, para entrar e ameaçá-la com uma arma.

“Tão logo tomaram conhecimento do ocorrido, nossos policiais se deslocaram ao local do assalto, onde infelizmente não encontramos o acusado, que já havia fugido. Já temos sua identificação e prendê-lo será questão de tempo. Estamos realizando buscas em toda a cidade”, concluiu o comandante da PM local.