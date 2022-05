Acre apresenta maior redução em mortes violentas no país em 2022

Segundo o Monitor da Violência, o Acre apresenta em 2022 a maior queda nas mortes violentes do País até o 1º trimestre. Por outro lado, Rondônia teve o maior aumento nos crimes: 48% de crescimento no período.

O Monitor da Violência é uma plataforma do G1 e parceiros. O número calculado é parecido com o divulgado pelo Ministério Público do Acre para 1º trimestre de 2022: queda de 28,6% nas mortes violentas intencionais no Estado.

No período, segundo o MPAC, Rio Branco concentrou 49% do total de mortes violentas intencionais ocorridas em todo o Estado. No interior, os municípios de Brasiléia (4) e Cruzeiro do Sul (3) foram os que mais registraram assassinatos no 1º trimestre de 2022.

“A média mensal de mortes violentas intencionais no ano de 2021 foi de 16 assassinatos, enquanto no mês de março de 2022 foram registradas 23 mortes, ou seja, 43% a mais do que a média mensal de 2021. Em relação ao mês anterior (fevereiro), o aumento em março foi de 77%”, informa o MPAC no boletim do Observatório de Análise Criminal.