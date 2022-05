Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em roubos na fronteira

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), está prestes a finalizar o processo de revitalização do complexo do Cine Teatro Recreio e da Galeria Juvenal Antunes, em Rio Branco.

As obras de manutenção, que também atenderão a sede da FEM, todas localizadas no Segundo Distrito da capital, irá implementar melhorias em lugares específicos como, cobertura, instalações elétricas e mecânicas, pintura dos banheiros e paredes, mudanças no assoalho, dentre outras ações.

A iniciativa também permitirá maior acessibilidade nos espaços, que passam a contar agora, com pisos, mapas e placas táteis, e a adequação de banheiros PNE (adaptados para pessoas com necessidades especiais). Além disso, há adequação de locais para cadeirantes, obesos e portadores de mobilidade reduzida na sala de projeção do teatro.

O complexo não tem data afirmativa de conclusão, mas deve ser entregue nos próximos meses.

Manoel Oliveira, presidente da FEM, disse que a acessibilidade dos espaços culturais torna a cultura acreana mais democrática.

“É um grande orgulho para nós, que esses patrimônios sejam adaptados depois de tantos anos. É importante que a pessoa com deficiência tenha acesso à cultura. Esse olhar sensível sempre coube a nós, mas somente agora conseguimos possibilitar esse feito à população”, explicou.