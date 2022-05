Mailza consegue mais R$ 50 milhões de recursos para o Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) disse nesta terça-feira (17) que o governo tem grandes dificuldades de dialogar com os diversos problemas do Acre, tendo em vista os discursos dos deputados na sessão de hoje.

“São falas de preocupação com os rumos que nosso Estado está tomando. Nosso Estado precisa de um novo direcionamento”, afirmou ele como resumo das queixas e críticas estabelecidas pelos colegas deputados. “Cada dia me animo mais e me comprometo mais com nosso Estado e me predisponho mais para enfrentar os problemas”, disse.

Jenilson alertou que a juventude está atravessando um momento muito ruim, com espaços abandonados e escolas fechadas.

Em relação à conta de luz do acreano, os aumentos comprometem cada vez mais o orçamento das famílias. “A Energisa, no entanto, quer cobrar imposto e inibe a energia solar no Acre”, afirmou o deputado defendendo a implantação de incentivo fiscal para uso da energia solar.

Pré -candidato ao governo, Jenilson Leite fala em modernizar a máquina pública e otimizar o tempo utilizando os processos remotos. “Se a gente não aumenta a participação do setor produtivo, investindo em tecnologia, não geramos mais portas de oportunidade de trabalho”, disse.

O deputado afirmou que há uma discrepância entre a promessa de um mutirão de cirurgias e a falta de material esterilizado na Fundação Hospitalar, o que faz com que a operação tenha que ser adiada.

“Estamos todos percebendo que o Acre precisa de um novo direcionamento. A atual gestão está perdendo as condições de cuidar do povo acreano”, completou.