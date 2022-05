Eleição de deputado federal no Acre será jogo bruto!

Com o fim das coligações proporcionais, a eleição para deputado federal será uma das mais difíceis no Acre. As novas regras também impedem que candidatos com baixa votação – como ocorreu na eleição passada com Manoel Marcos (PRB) e Jesus Sérgio (PDT) aconteçam. O número de candidatos por partido ou federação também foi reduzido para nove, ou seja, oito vagas mais um.

O que não falta são especulações para saber quem chega ou não à Câmara Federal. Partindo do princípio de que cada partido ou federação fará um deputado federal, o jogo fica mais ou menos assim: MDB, PSD, PP, PSDB, (PT-PC do B-PV), União Brasil, Republicanos e PDT totalizando oito eleitos, no caso, preenchendo todas as vagas. PL e PSB também formaram chapas.

Diante desse quadro e com um coeficiente eleitoral de aproximadamente 57 mil votos, quem fará dois deputados federais ou nenhum? O MDB, se Jéssica Sales concorrer à reeleição? É o que dizem. Os Republicanos, que tem uma boa chapa? Também falam. Ou a federação PT, PC do B, PV onde estão Perpétua Almeida e Leo de Brito? Lembrando que um candidato só poderá ser eleito se tiver 20% do coeficiente, sepultando o efeito Tiririca, Manoel Marcos e Jesus Sérgio. O jogo está posto, como diz o Crica: Façam suas apostas, senhores!

“Se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima”. (Dom Corleone)

. O ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) anda se movimentando bem; porventura, seria ele candidato a governador na chapa da federação tendo o deputado Jenilson Leite (PSB) como seu vice?

. Pergunta feita na fila do pão na Panificadora Nossa Senhora do Rosário, entrada da Cohab do Bosque, não se ofendam!

. Uma das mais antigas de Rio Branco.

. Pois é, seria uma dobradinha muito interessante…

. Sexta-feira, às 18h, tem Márcio Bittar no Boa Conversa, ac24horas, com Marcos Vinícius, Luís Carlos Moreira Jorge e eu.

. “A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo”. (Sílvio Martinello)

. Márcio vai dizer tudo o que precisa ser dito sobre o processo eleitoral no Acre este ano.

. Muitos candidatos arrependidos por terem se filiado onde não deveriam.

. E agora José/a festa acabou/a luz apagou/o povo sumiu/a noite esfriou…

. As urnas têm o poder de revelar quem é quem na política, o tamanho de cada um.

. Cesário Braga deverá ser bem votado pelo trabalho que faz nas bases do partido em todos os municípios.

. O pai está em um partido, a mãe em outro, o filho em outro, o avô em outro e assim por diante…

. As chances de uma família só permanecer no poder são bem maiores.

. É a principal marca de um país analfabeto e atrasado.

. Culpa da pandemia!

. Bom dia!