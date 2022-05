Michelle tem irmã exonerada após sinalizar possível candidatura

A deputada federal Vanda Milani (PROS-AC) reuniu a executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no Acre, pré-candidatos a deputado estadual e apoiadores, para ratificar a sua pré-candidatura ao Senado e pedir apoio para a pré-candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) ao Palácio Rio Branco. O encontro aconteceu na noite de ontem (16) no Segundo Distrito da capital.

“Temos muito mais a fazer pelo Acre e o Brasil”, disse a deputada em tom emocionado. Após fazer um resumo de sua biografia e da vida pública, a parlamentar explicou sua decisão de fazer dobradinha com o senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

“Eu faço política com honradez, o senador Petecão me convidou para esse desafio e firmamos o compromisso de apresentar a melhor proposta de desenvolvimento do estado, com a cara do Acre e ampla participação popular”, acrescentou.

Vanda recebeu apoio de pré-candidatos de todas as regionais do estado e de Rio Branco. O ex-deputado Raimundinho Correia, um dos pré-candidatos oradores, disse que “a decisão da deputada é a de todos que representam o PROS por um Acre mais justo e com mais oportunidades. Vamos caminhar com Vanda e Petecão”, declarou o ex-deputado.

Na próxima sexta-feira, dia 20, PSD e PROS realizam o primeiro encontro para formulação do Plano de Governo, na Casa Amarela, em Rio Branco. Dia 21, com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e do presidente nacional do PROS, Marcus Holanda, serão lançadas oficialmente, as pré-candidaturas do senador Sérgio Petecão ao governo do Acre e da deputada federal Vanda Milani ao Senado da República.

“Estou feliz e preparada para essa jornada, na defesa dos sonhos e interesses da gente acreana. Deus sabe do nosso coração, eu confio na sua guia a esse projeto para a caminhada a vitória”, concluiu a deputada.