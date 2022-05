Polícia Civil prende dois por tráfico e porte de arma na Custódio Freire

O prefeito Tião Bocalom publicou do Diário Oficial desta segunda-feira, 16, decreto que institui a Semana da Conscientização do Autismo na primeira semana do mês de abril.

A semana servirá de estímulo à realização de ações voltadas à reflexão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município, tendo como objetivos, promover estudos e medidas de inclusão social e participação comunitária dos autistas, oportunizar discussões permanentes sobre o autismo, ampliando e estimulando o conhecimento, desenvolver atividades na área da educação, saúde e assistência social, divulgação de experiência e reflexões sobre o autismo, promover atividades recreativas e esportivas aos autistas na Semana da Conscientização do Autismo, em especial, promover a realização, anualmente, da Corrida Azul pela Conscientização do Autismo, que será divulgada e aberta ao público em geral que queira fazer parte, devendo esta ser colocada dentro do Calendário Esportivo do Município de Rio Branco.

A primeira semana de abril não foi escolhida de forma aleatória. O dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.