Margaridas e Garis recebem homenagem e entrega de uniformes e equipamentos em Cruzeiro do Sul

No dia 16 de maio comemora-se em todo país o Dia do Gari. O objetivo da data é lembrar desses profissionais muitas vezes ‘invisíveis’, mas cujo trabalho é determinante para a qualidade de vida e autoestima das cidades e dos cidadãos todos.

Foi com essa intenção que a prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta segunda-feira, uma homenagem especial a estes profissionais. Além do café da manhã com a presença do prefeito Zequinha Lima, com o Secretário de Meio Ambiente Ygoor Neves e equipes do setores de limpeza, no ato também foi realizada a entrega de equipamentos e uniforme que visam facilitar o trabalho e valorizar os profissionais.

“Aqui estão 150 mil reais de investimento sendo entregues na forma de fardamento, Equipamentos de Proteção Individual, roçadeiras e kits de limpeza. Aqui temos os servidores sendo contemplados, dignificados, pois é graças ao trabalho desses profissionais que temos um potencial estético mais agradável para cidade. Estamos valorizando com bota, calça, chapéu árabe, camisa e etc, a esses profissionais das quais depende a dignidade para Cruzeiro do Sul”, falou o secretário municipal de meio ambiente Ygoor Neves.

Para o ex-gari e hoje motorista do caminhão de limpeza, Paulo Sérgio, essa dada tem um significado muito importante.

“Para nós, é uma consideração, porque antes nós não éramos vistos. Essa valorização agora vem crescendo e é gratificante. Tem crescido também a união entre nós o que é uma grande alegria. Estamos sendo olhado, considerado, isso faz a gente se sentir respeitado. O prefeito está o lado de quem está lhe ajudando e com isso a cada dia a gente fica mais satisfeito, com mais vontade de trabalhar. Isso está sendo um acolhimento. Estamos alegres limpando para ajudar em tudo na cidade. É isso que temos colocado nossas vidas”, disse Paulo Sérgio.

Sirléia da Cruz contou que sente-se orgulhosa em trabalhar como margarida, e levar o sustento para família.

“É uma felicidade para todos. No início, na cidade não tinha o Dia do Gari, depois foi criado o dia do Garis e das Margaridas. Estamos felizes porque é uma data em que o prefeito está dando fardas novas e equipamentos para todos. É importante ser reconhecido pela cidade. Precisamos desse olhar por nós, alguém que olhe pela gente. Levantamos todos os dias de madrugada para trabalhar e dar alimento para meus filhos. Esse trabalho começou com minha mãe e estou feliz pelo trabalho em equipe, os chefes tratam bem, são humildes. Estamos muito felizes”, disse Sirléia da Cruz Gomes, margarida da prefeitura há oito anos.

O prefeito Zequinha Lima destacou a satisfação em ter uma proximidade com a classe e falou a importância em reconhecer o trabalho dos garis na sociedade.

“Não conseguiríamos fazer o trabalho de limpeza que estamos fazendo hoje na cidade se não fosse o trabalho dos garis, temos a obrigação de reconhecer esse trabalho. São pessoas que acordam cedo, de madrugada para seu trabalho, e que não perdem o entusiasmo. Fazem porque gostam. O Dia do Gari é um dia para homenagear todos aqueles que limpam nossa cidade. Além do café da manhã estamos entregando equipamentos para cada um deles, para valorizar com equipamentos, camisa, calça, sapato, chapéu com proteção para o dia a dia, roçadeiras novas etc. É o trabalho desses profissionais que faz a gente se sentir bem na nossa cidade de Cruzeiro do Sul”, disse o prefeito Zequinha Lima.